Було штернац першопричашнїкох

ДЮРДЬОВ – На Нєдзелю Шицких святих у Церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове ґу першей Святей тайни причасци приступели 13 виронаучни школяре другей класи котри ходза на грекокатолїцку виронауку у Основней школи Йован Йованович Змай.

Ґу Святей тайни причасци школяре приступели на велькей Служби Божей хтору служел о. Михаил Холошняй, котри им з тей нагоди на дарунок и памятку, на нєшкайшу подїю, даровал Диплому и урамиковану икону святителя.

Першу причасц прияли 10 хлапци и три дзивчата. За тоту святочну нагоду прешопричашнїкох пририхтала їх вироучителька Татиана Барна. Службу возвелїчали члени Церковного хору Розанов.

По Служби першопричашнїком у Парохиялним доме родичи порихтали святочни фриштик, у чим им помогли члени Церковного одбору.