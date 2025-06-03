Отримани треци Збор гражданох

ДЮРДЬОВ – Треци Збор гражданох у Дюрдьове отримани внєдзелю, 1. юния, опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.

У остатнїх трох тижньох на зборох бешедоване о проблемох и виволаньох зоз хторим ше зочую гражданє Дюрдьова, алє и и о можлївих ришеньох.

Окремна увага пошвецена очуваню древох у парку и полєшованю пасма коло валала.

Порушана и инициятива за ушорйованє дзецинского бавилїща. Гражданє писали и Явному комуналному подприємству „Чистота” Жабель, а кед нє достаню од нїх одвит, на збору наглашене же гражданє превежню сами инициятиву.

Єден з актуалних проблемох и нєдостаток места у оводи, з оглядом на тото же того року на лїстини чеканя остало трицец єдно дзецко. Як можлїве ришенє гражданє предложели простор коло Основней школи, алє би його адаптация вимагала озбильнєйши укладаня и ришованє безпечних условийох.