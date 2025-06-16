Пияти збор гражданох Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – Пияти Збор гражданох у Дюрдьове отримани вчера, 15. юния, опрез Основней школи Йован Йованович Змай.

Главни фокус на Збору бул же би ше представело проблеми з котрима ше зочую гражданє, а о котрих би ше могли вєдно остарац, або писац явним општинским подприємством.

Гражданє поинформовали же ше у валалским парку на даскелїх местох нароєли пчоли и радзело ше же кому послац допис. Предложене же би на явней поверхносци могло направиц терховню, бо у валалє нєт змисли за младеж. И на тим Збору гуторене же потребни яшелька, и же до ПУ за школски 2025/2026 нє прияти половка приявени дзеци, коло трицец.

Гражданє прешлого тижня, як и було заплановане, вєдно послали допис явним подприємством ЯКП Драги Сербиї, Општини Жабель и Месней заєднїци Дюрдьов же у валалє драги у подлим стану. По нєдзелю нє достати одвит на анї єден допис.

Єдна зоз значнєйших темох того Збору була же всоботу, 14. юния у валаским парку пейсажни архитекти пописали шицки древа, їх здравствени и физични стан, сорту, старосц, чи су автохтони файти и чи их мож защициц. Попис окончени дзекуюци донацийом гражданох валалу и инициятиви Збора гражданох.

Збор гражданох ше нє будзе отримовац през лєто, гражданє надалєй предлужа комуниковац у Вибер ґрупи: Збор Дюрдьов. Поволани шицки гражданє Дюрдьова най ше уключа до тей ґрупи.