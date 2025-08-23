КултураМладиРутенпресТексти

Мож ше приявиц на Алога Дюрдьов

автор С. Саламун
автор С. Саламун 15 Опатрене

ДЮРДЬОВ –Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко по други раз орґанизую проєкт Стретнуце младих у Дюрдьове Алога Дюрдьов.

Проєкт будзе реализовани на соботу и нєдзелю, 13. и 14. септембра. Приявиц ше мож од 19. авґуста по пондзелок, 8. септембер на инстаґрам профилу младих орґанизаторох @mladez.djurdjov.

Сход учашнїкох будзе на соботу, 13. септембра на 13 годзин у просторийох КУД Тарас Шевченко у Дюрдьове.

Того дня млади нащивя вецей значни места у валалє, на вечар будзе орґанизована роботня, а потим друженє у дюрдьовским Дружтве. Одход младих заплановани на нєдзелю после фриштику.

Учашнїком будзе обезпечене єдзенє и ноцнїк, як и средства за драгово трошки.

