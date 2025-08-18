КултураМладиРутенпресТексти

Ище єдна успишна дюрдьовска лєтна журка

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – Всоботу, 16. авґуста у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко, млади орґанизовали свою уж познату лєтну журку Алоха самер парти (Aloha summer party).

Того року журку отримана дзешати раз, а у пририхтованю участвовала пията ґенерация младих орґанизаторох з того Дружтва, понеже од 2011. року млади почали реализовац свойо проєкти за младих. На журки було коло сто пейдзешат младих зоз вецей наших местох, а найвецей зоз Коцура и Нового Саду.

Того вечара була рижнородна музика, за цо бул задлужени Ди-джей Декс (Dexx).

