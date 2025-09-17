Дюрдьовчань Дарко Бодянєц участвовал на Слаґалици

БЕОҐРАД – У 190. циклусу Квизу Слаґалица котри ше емитує на явним сервису РТС, приказана емисия у котрей першираз участвовал Дарко Бодянєц зоз Дюрдьова.

Перши штири, пейц бависка Дарко и його процивнїк бавели виєдначено, медзитим у бависку Хто зна, зна процивнїк мал вецей щесца, Дарка звладала трема, а пре нєскуство нє бул швидки и схопни кед прицискал тастер за явянє на одвит. У тим и у шлїдуюцим бависку Асоцияциї процивнїк бул лєпши, та предлужел змаганє, а Дарко за поцешенє достал кнїжки як награду.

Емисия знїмана 27. юния и приказана є штварток 4. септембра. На Квиз Дарка приявела супруга, а як гвари Дарко за Рутенпрес, йому то було красне искуство и планує ше ознова приявиц. Свидоми є кельо у тим Квизу важне знанє, алє важне и щесце.

Пред знїманьом Квизу Слаґалица, Дарко бул на тестираню и вибрани є медзи 16 з вкупно 100 кандидатох котри ше приявели и жадали участвовац.

Квиз Слаґалица, 190. циклус у котрим участвовал Дарко Бодянєц мож одпатриц на урядовим сайту РТС або на тим линку.