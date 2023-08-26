Дюрдьов домашнї Фестивалу ,,Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – Ювилейни двацети Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, будзе отримани нєшка на 20 годзин у Велькей сали у Дюрдьове. У Рускей школи, од 18 годзин, будзе вистава ,,Дакеди було”.

На Фестивалу наступя шпивацки ґрупи зоз КУД ,,Жатва” зоз Коцура, КПД ,,Дюра Киш” зоз Шиду, РКЦ з Нового Саду, КПД ,,Карпати” зоз Вербасу, Дома култури Руски Керестур, Дружтва Руснацох Суботица, РКУД ,,Др Гавриїл Костельник” Кула и домашнї.

Найлєпших виводзачох вибере фахови жири, а у ревиялней часци наступи шпивацка ґрупа „Василиса” зоз Дюрдьова.