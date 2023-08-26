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Дюрдьов домашнї Фестивалу ,,Най ше нє забудзе”

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 36 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Ювилейни двацети Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, будзе отримани нєшка на 20 годзин у Велькей сали у Дюрдьове. У Рускей школи, од 18 годзин, будзе вистава ,,Дакеди було”.

На Фестивалу наступя шпивацки ґрупи зоз КУД ,,Жатвазоз Коцура,  КПД ,,Дюра Кишзоз Шиду, РКЦ з Нового Саду, КПД ,,Карпатизоз Вербасу, Дома култури Руски Керестур, Дружтва Руснацох Суботица, РКУД ,,Др Гавриїл КостельникКула и домашнї.

Найлєпших виводзачох вибере фахови жири, а у ревиялней часци наступи шпивацка ґрупа „Василиса” зоз Дюрдьова.

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