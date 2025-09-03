Бачкa победзела з пейц ґоли розлики

ДЮРДЬОВ – У 3. колу Другей Новосадскей лиґи, хторе одбавене внєдзелю, 31. авґуста у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 бавели зоз ФК Слоґа зоз Локу и победзели зоз резултатом 5:0.

Ґол за Бачку дали: Чеґар у 12. минути, Роґич у 25, 29. и 84. минути и Станкович у 51. минути. После того змаганя на таблїчки Другей новосадскей лиґи дюрдьовски ФК Бачка 1923 на трецим месце зоз 7 бодами.

Шлїдуюце змаганє дюрдьовского ФК Бачка 1923 будзе у Мошоринє дзе будзе бавиц зоз тамтейшим ФК Милетич котре ше часово находзи на пиятим месце зоз 6 бодами. Змаганє будзе на нєдзелю 7. септембра од 16:30 годзин.