На дюрдьовским Кирбаю и кнїжки „Руского слова”

автор С. Саламун
ДЮРДЬОВ – Того року, на дюрдьовским Кирбаю, на вашарскей часци у Рускей улїчки, могло ше купиц кнїжки Новинско-видавательней установи Руске слово. Нови и старши виданя були знїжени за 30 одсто.

На штанду Руского слова, внєдзелю, 21. септембра була и гуманитарна акция на котрей школяре зоз дюрдьовскей основней школи зоз учительку Єлену Кухар и заступнїцу Руского слова Марию Афич, предавали кнїжку приповедкох Порвисла автора Славомира Олеяра.

Пейдзешац прикладнїки тей кнїжки донация автора Олеяра за нови виданя кнїжкох за дзеци по руски у виданю Руского слова, а на Дюрдьовским Кирбаю предало ше 23 кнїжки.

Крем спомнутей кнїжки, котра вчера була найпредаванша, велї ше интересовали за Руску кухарку, нащивителє глєдали виданя и на сербским и на руски яику.

