На швето народзеня Дїви Мариї у Дюрдьове преславени Кирбай (фото)

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на Малу Матку Божу, вчера, 21. септембра преславене 125. храмове швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу предводзел епарх кир Георгий Джуджар. Зоз кир Джуджаром сослужовали рускокерестурски парох о. Владислав Варґа, парох новосадски о. Дарко Рац, парох кулски єромонах о. Дамян Кича, ЧСВВ, пензионовани священїк котри служел у Бечу о. Борис Холошняй и домашнї о. Михаил Холошняй. За класиром шпивали члени Церковного хора Розанов.

У казанї кир Георгий Джужар бешедовал о красним, радосним и значним швету, о народзеню Пречистей Дїви Мариї Мацери Божей.

У церкви бул присутни и священїк православней дюрдьовскей церкви о. Александар Симетич и часни шестри зоз грекоктаолїцкей церкви зоз Руского Керестура, парохиянє зоз грекоктатолїцкей церкви у Ґосподїнцох, велї госци зоз иножемства, других местох и домашнї.

И того року Кирбай у валалє провадзели богата вашарска часц у Рускей улїчки, обок грекокатолїцкей церкви. Хвиля була цепла и слунечна, та велї валалчанє, як и їх госци, родзина и приятелє ше шпацирали.