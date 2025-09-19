Дюрдьовчанє на Кирбаю годни купиц кнїжки „Руского слова”

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 21. септембра Дюрдьовчанє годни купиц кнїжки Новинско-видавательней установи „Руске слово”, хтори будзе мац свой штанд у тим месце дзе ше у грекокатолїцкей парохиї того дня преславює храмове швето Кирбай. Тиж на штанду „Руского” будзе и гуманитарна акция дюрдьовских школярох за нови кнїжки по руски за дзеци.

Шицки нови и старши виданя наших кнїжкох тот дзень буду ше предавац знїжени за 30 одсто, та цени наисце вигодни, од 200 по 1.500 динари. Од нових виданьох ту будзе „Русински кувар”, „Саскачеван мой други дом”, „Воденїчка на стриберним потоку”, „Квидки з мамовей заградки” и велї, велї други.

На гуманитарней акциї годно купиц кнїжку приповедкох „Порвисла” наградзеного автора Славомира Олеяра, котрей цена 500 динари. Пан Олеяр свойо 50 авторски прикладнїки тей кнїжки донира до гуманитарней акциї потримовки кнїжкох за дзеци по руски у виданю „Руского слова” та шицки средства зоз предатей кнїжки буду наменєни за тото.

Штанд зоз кнїжками „Руского слова” и гуманитарней акциї будзе змесцени на Русинскей улїци число 23, опрез обисца Бараньових.