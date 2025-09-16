Реновира ше єдну часц обєкта у дюрдьовским Дружтве

ДЮРДЬОВ – Концом прешлого тижня и вчера, пондзелок 15. септембра у просторийох Културно-уметнцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове орґанизовани роботни акциї.

З тей нагоди члени Управного одбору Дружтва и симпатизере реновираю тоалет. Буду заменєни древени дзвери, шицка санитария и цегелки, як и одводни и доводни циви.

Акцию порушали членїци Управного одбору Дружтва, а потримали хлопи, котри и буду на тим найвецей робиц.

До тераз пообивани и винєшени стари цегелки, зняти шицки трої древени дзвери и винєшена санитария, тиж ше и викопало стари циви.

Шлїдуюца роботна акция запланована за ютре дополадня, кед ше заменї одводни и доводни циви, потим ше полїпи нови цегелки и положи ше и нови дзвери.

Шицку роботу и купованє потребного материялу финансує КУД Тарас Шевченко.