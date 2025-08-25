Найлєпше шпивали Кулянки, а специялну награду достали Вербащанки (фото)

ДЮРДЬОВ – Тогорочни 22. Фестивал жридлового шпиваня Най ше нє забудзе отримани, всоботу 23. авґуста у дворе Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове. На Фестивалу, у змагательней часци наступели єденац шпивацки ґрупи зоз дзевец наших местох зоз Сербиї.

Фестивал отворел заменїк предсидателя Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, а присутних привитал и член општинскей ради Општини Жабель Зоран Пинїч котри задлужени за културу.

Фестивал по традициї отворел прешлорочни побиднїк – Женска жридлова ґрупа зоз Дому култури Руски Керестур, а потим наступели шпивацки ґрупи зоз Кули, Вербасу, Суботици, Дюрдьова, Бачинцох, Шиду, Нового Саду и Коцура.

У ревиялней часци Фестивала наступела дюрдьовка Шпивацка ґрупа Плетеница у котрей шпиваю Вера Салонски и пайташки, вони одшпивали вецей сербски жридлово шпиванки и Шпивацка ґрупа Дому култури 3.октобер зоз Ковачици котри одшпивали вецей народни шпиванки на словацким язику.

После наступа шицких ґрупох, а док тирвала ревиялна часц, жири у составе: Оленка Пушкаш, Мирослава Даждиу и Йовґен Мудри одлучели же побиднїк тогорочного Фестивалу Женска шпивацка ґрупа РКУД Др Гавриїл Костельник зоз Кули, котру пририхтала Еуфемия Планкош. Специялну награду достала Дзивоцка шпивацка ґрупа КПД Карпати з Вербасу, хтору за наступ пририхтала Милена Алексич.

Шицки учашнїки на тогорочним Фестивалу достали на дарунок шитко, а дарунки прикрашели млади членїци дюрдьовского Дружтва на креативних роботньох. Сценоґрафию здумал Владимир Дороґхази и Мирослав Чакан. Фестивал орґанизовал Орґанизацийни одбор, у сотруднїцтве зоз Управним одбором КУД Тарас Шевченко и аматерами. Конферансу написала Тамара Балоґ, а водзели ю Кристина Хромиш и Никола Тиркайла.

Тогорочни фестивал финансийно потримали Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Национални совит рускей националней меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Општина Жабель и Основна школа Йован Йованович Змай Дюрдьов. Медийно го потримали Радио-телевизия Войводини — Телевизия Нови Сад и Радио Нови Сад, НВУ Руске слово и Рутенпрес.