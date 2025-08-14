Осем шпивацки ґрупи наступя на Фестивалу жридлового шпиваня

ДЮРДЬОВ – На и 22. Фестивалу жридлового шпиваня Най ше нє забудзе буду участвовац шпивацки ґрупи зоз осем наших културно-уметнїцких дружтвох з Войводини.

Приявйованє шпивацких ґрупох на фестивал закончене пияток, 8. авґуста. Приявели ше Руски културни центер з Нового Саду, КПД Карпати з Вербасу, КУД Др Гавриїл Костельник зоз Кули, КУД Жатва зоз Коцура, Дом култури Руски Керестур, Дружтво Руснацох зоз Суботици, КПД Дюра Киш зоз Шиду, КПД Драґутин Колєсар з Бачинцох и КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова.

Фестивалска часц почнє на 20 годзин у дворе Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове.

На 18 годзин будзе отворени и просториї Руска одлог у котрей єдна часц експонатох будзе новопоставена.