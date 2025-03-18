Шицки ше пласовали на Зонску смотру рецитаторох

ЖАБЕЛЬ – Oтримана 55. општинска смотра рецитаторох, внєдзелю 16. марца.

На смотри участвовали лєм школяре зоз Основней школи „Йован Йованович Змай” зоз Дюрдьова. На тогорочней смотри ше змагали шесцеро учашнїки, пецеро рецитовали на руским язику, а єден школяр рецитовал по сербски.

На Зонску смотру ше пласовали шицки.

Спред Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” наступели Мария Рамач, Михайло Пап и Ленка Станкович, а їх за тоту нагоду порихтал уметнїцки руководитель Яким Гарди.

По руски рецитовали ище и Александра Пап, хтору порихтала учителька Єлена Салаґ, и Ана Канюх, хтору порихтала наставнїца руского язика Мария Самарджич, а по сербски рецитовал Дарко Шарич и його тиж так порихтала Самарджичова.

Рецитаторох того року оценьовал ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе Предраґ Момчилович.