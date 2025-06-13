У Дюрдьове на нєдзелю перша причасц

ДЮРДЬОВ – На нєдзлю, 15. юния у Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове будзе Перша причасц.

До Святей тайни першей причасци приступя штернацецеро першопричашнїки.

Служба Божа почнє на 10 годзин.