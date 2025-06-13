Вирски животРутенпресТексти

У Дюрдьове на нєдзелю перша причасц

автор С. Саламун
автор С. Саламун 17 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На нєдзлю, 15. юния у Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове будзе Перша причасц.

До Святей тайни першей причасци приступя штернацецеро першопричашнїки.

Служба Божа почнє на 10 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Наталия Рибович дизайновла визуални идентитет 80-рочнїци НВУ „Руске...

Керестурски школяре нащивели Коцур

За викенд 52. „Петровски дзвон”

Матурски вечар преславели коцурски школяре

И у Дюрдове випровадзени мали матуранти