Привитани дзеци до Предшколскей установи Дюрдєвак

ДЮРДЬОВ – У Предшколскей установи „Дзецинство” оддзелєнє „Дюрдєвак” у Дюрдьове, пондзелок 1. септембра у дворе привитани предшколци. Привитала их Светлана Бошков, директорка ПУ „Дзецинство” Жабель.

Дзеци розподзелєни до двох ґрупох. Буду их учиц воспитачки Даниєла Младєнович и Ружа Каранов. Анї єдна з нїх нє бешедує по руски. И того року, предшколци до оводи буду ходзиц лєм штири годзини. У будинку ПУ нєт шлєбодни учальнї, а понеже ходзенє до тей ґрупи обовязне по школскей системи, дзеци котри конкуровали мушели буц прияти.

У тим школским року, до младших ґрупох, од 3 и вецей роки, прияти 29 дзеци, медзитим 11 дзеци премесцени зоз яшелькох, зоз оддзелєня „Меда” у ПУ „Дзецинство” у Жаблю.

Новоуписани до младших ґрупох, до цалодньового пребуваня прияти лєм 18 дзеци, док под смужку у тим школски року, остали позарядово велї дзеци, аж 30.

Як водзаци у тей ПУ гуторя, єдина причина тому, то нєдостаток простору. Крем того, треба надпомнуц, и же и пред двома роками, лєм ПУ „Дюрдєвак” у Дюрдьове од штирох местох Општини Жабель нє ма яшелька, а за таке наисце єсц потреби.