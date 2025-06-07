На ютре представа „Полицає” госцує у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Руски народни театер Петро Ризнич Дядя зоз театралну представу Полицає Славомира Мрожека, хтору за тоту нагоду адаптовал и режирал Янко Лендєр зоз Вербасу на нєдзелю, 8. юния, будзе госцовац у Дюрдьове.

Представа почнє на 20 годзин, уходнїци буду 200 динари.

Текст представи преложела Наташа Ґрунчич, Асистенти режиї були Славко Орос и Владимир Надь Ачим, суфлер и реквизитер Таня Арва Планчак, костимоґраф Таня Орос, Майстор тона Владимир Бесерминї, Майстор шветла Желько Пашо, маски виробел Цвиєтин Аничич, а подобово ришеня обезпечела Александра Медєши.

Тексти за сонґи писал Славко Орос, музику Марина Роман и Кристина Афич, аранжмани за нїх поробел Златко Русковски, шпивали Марина Роман и Кристина Афич, провадзаци гласи були Марина Роман, Кристина Афич и Дорика Емейди. Назви сонґох „Уж не будзе полициїˮ, „Державу зме пошорелиˮ и „Будучносц нас чека краснаˮ.