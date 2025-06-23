Програма пошвецена просвитительом Кирилови и Мефтодийови

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, вчера, 22. юния после Вечурнї отримана святочносц з нагоди Дня славянских просвитительох святих апостолох Кирила и Мефтодия.

Присутних привитал домашнї священїк о. Михаил Холошняй зоз пригоднима словами.

У святочней програми участвовали два церковни хори и єдна шпивацка ґрупа зоз Дюрдьова. Духовни шпиванки шпивали Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Културно-умeтнїцкого дружтва Тарас Шевченко, Шпивацка клиросна ґрупа Сербскей православней церкви Святого Рождества Господнього и Церковни хор Розанов грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици.

О апостолох Кирилови и Мефтодийови и їх значеню за церковнославянску писменосц бешедовал проф. др Михайло Фейса зоз Коцура.

По законченю програми, у парохиялним доме була закуска дзе присутних привитала предсидателька Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици Любица Отич и з тей нагоди подзековала шицким учашнїком на програми, а подзековал и о. Холошняй.

На програми були присутни грекокатолїцки и православни парохиянє, як и православни священїк дюрдьовскей Православней церкви Святого Рождества Господнього о. Александар Симетич.