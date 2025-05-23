Дюрдьовским школяром представена „Воденїчка на стриберним потоку”

ДЮРДЬОВ – Школяром у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове хтори маю порядну наставу по руски и школяром хтори ходза на руски язик як виборни предмет, вчера, 22. мая представени репринт кнїжки Мирона Будинския „Воденїчка на стриберним потоку”.

Промоцию кнїжки отримала редакторка часопису за дзеци „Заградка” Ясмина Дюранїн, а по реакцийох дзецох ше могло заключиц же ше им промоция окреме попачела. Школяре вєдно зоз Дюранїнову посадзели ядловец у школским дворе, а потим ушлїдзело интерактивне бависко у хторим школяре дзечнє участвовали. На концу, школяром пречитана и приповедка зоз кнїжки.

НВУ „Руске слово” обявело тоту кнїжку у рамикох проєкту „Култура=кнїжка=природа – интеркултурални роботнї за дзеци” при Буджетским фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Републики Сербиї. Коло кнїжки, обявена и роботна тека у хторей преложени три приповедки на сербски язик, а илустрациї прилагодзени за вифарбйованє. Илустрациї нарисовала авторова унука Лара Петкович.