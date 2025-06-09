Представа „Полицає” госцовала у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На бини у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко у Дюрдьове, вчера, 8. юния виведзена, култна представа Полицає Руского народного театеру Петро Ризнич Дядя зоз Руского Керестура.

На дюрдьовскей сцени наступели: Ребека Планчак, Яким Винаї, Емил Няради, Нада Лендєр, Михайло Бодянец, Андрея Штефанко и Сара Ковач. Представа робена по тексту Славомира Мрожека, а у режиї Янка Лендєра зоз Вербасу.

Представа у Дюрдьове виведзена пияти раз, премиєра була у Руским Керестуре 8. децембра прешлого року, потим є виведзена на керестурским Драмским мемориялу Петра Ризнича Дздї и у наших Дружтвох у Кули и Вербаше.

Проєкт финансовали: Министерство култури Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за културу явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня управу и национални меншини национални – заєднїци, Национални совит рускей националней меншини.