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Отримана роботна акция „Викаш рукави”

автор Л. Сарич, фото: А. Бечкеречки
автор Л. Сарич, фото: А. Бечкеречки 14 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Гражданє Дюрдьова ше внєдзелю, 11. мая придружели велькей еколоґийней акциї „Викаш рукави”, хтора ше источашнє одвивала у числених местох ширцом Сербиї.

У дюрдьовскей акциї участвовали штири екипи волонтерох хтори очисцели цалу главну улїчку, як и дзепоєдни побочни улїчки.

Участвовало вельке число гражданох, медзи хторима були и дзеци, млади, алє и старши валалчанє хтори указали вельки ентузиязем и жадали допринєсц ушорйованю и чистоти свойого места.

Окрем збераня шмеца и ушорйованя простору, под час акциї було орґанизоване и подписованє петициї зоз хтору ше сце зачувац стебла у центру валала, цо дзечнє потримали велї дюрдьовчанє.

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