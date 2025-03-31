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Семафор парти ше шицким попачел

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 1 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, всоботу 29. марца, млади зоз Дружтва орґанизовали тематску журку „Семафор парти”.

Зоз свою интересантну концепцию журка прицагла младих зоз вецей местох – Нового Саду, Жаблю, Ковилю, Темерину и Дюрдьова.

Длужей як мешац тирвало рихтанє и обдумованє того вечара. Понеже роками орґанизую таки змисти, а и збуваня на рижни теми, у тих просторийох, орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша.

За добру атмосферу на тим вечаре бул задлужени ди-джей Декс.

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