И у Дюрдове випровадзени мали матуранти

ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове штварток вечар, 12. юния шветочно випровадзени маломатуранти, 47 школяре осмей класи хтори преславели и матурски вечар.

Школярох на святочносци, у школским дворе привитала директорка Школи, Любица Клепич котра потим додзельовала припознаня и дипломи заслужним школяром. Того року без огляду же анї єден школяр нє достал Вукову диплому, за школярку ґенерациї вибрана Тамара Лазор.

У тей ґенерациї було два оддзелєня, настава ше одвивала лєм на сербским язику, а на руски язик з елементами националней култури ходзели пецеро школяре.

Нина Радишич єдина достала специялну диплому за витворенє винїмкових резултатох зоз руского язика з елементами националней култури.

На шветочней програми осмакох випровадзели и їх учительки и учителє, наставнїки, родичи и фамелия, а свой матурски вечар школяре потим отримали у школским голу. Традицийно на пол ноци бул огньомет, зоз чим и закончена преслава матури.