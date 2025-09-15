На стретнуцу Алога Дюрдьов отримани два роботнї

ДЮРДЬОВ – У викенду за нами, всоботу и внєдзелю, 13. и 14. септембра млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко були домашнї на други раз орґанизованим проєкту Стретнуце младих Алога Дюрдьов.

Сход учашнїкох бул всоботу, 13. септембра у просторийох КУД Тарас Шевченко дзе орґанизоване ошвиженє и полудзенок, а потим учашнїкох привитали члени Управного одбору Дружтва и Мирослав Чакан.

О снованю и историї КУД Тарас Шевченко, як и о будованю його обєкта, бешедовал Мирослав Чакан, понеже и сам у тим активно участвовал.

Потим домашнї и госцински нащивели Руску одлогу у котрей, после опатраня виложених експонатох и фотоґрафийох отримана перша роботня на котрей присутни вишивали. Роботню водзела Кристина Тодорович, котрей вишиванє гоби. Друга роботня, на котрей млади мальовали руски мотиви, отримана после вечери у просторийох дружтва. За конєц дня орґанизоване друженє.

Внєдзелю, 14. септембра бул заєднїцки фриштик, после чого госци одупутовали дому.

Того року на Стретнуцу младих Алога Дюрдьов участвовали шесцеро млади зоз Коцура, Нового Саду и Миклошевцох, зоз Републики Горватскей и домашнї зоз Дюрдьова котри ше дзечнє придружели.

Млади орґанизаторе задовольни зоз нащиву, алє гваря же ше наздаваю же ше нарок прияви векше число младих зоз наших местох.

Младим учашнїком орґанизаторе обезпечели костиранє, ошвиженє, ноцнїк и средства за драгу. Проєкт финансийно помогло Роботне цело за младих Националного совиту Рускей националней меншини и Управни одбор КУД Тарас Шевченко.