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Ище нєшка випольнюю лїстину жаданих школох

автор С. Саламун
автор С. Саламун 14 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Вчера и нєшка. 1. и 2. юлия школяре осмих класох Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, виполнюю лїстину жаданих школох. Лїстину мож виполнїц електронски лєбо у школи.

Министерство просвити Републики Сербиї, пондзелок 30. юния обавело конєчни резултати Закончуюцого испиту.

Дюрдьовски школяре осмих класох зоз мацеринского односно сербского язика, посцигли просеково 9,45 боди, понеже у тей ґенерациї школярох нє було руске оддзелєнє шицки покладали сербски язик. На тесту з математики посцигло 7,83 боди, а на тесту зоз виборного предмету 11,34 боди. Нє приложена анї єдна пригварка на тести.

На пияток, 5. юлия буду обявени резултати до хторих школи прияти школяре.

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