И дюрдьовски школяре покладали Закончуюци испит

ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, вчера 23. юния од пейдзешат малих матурантох, штерацец дзевецеро вишли покладац першу часц Закончуюцого испиту.

У тей ґенерациї було два сербски оддзелєня школярох, та ше нїхто нє опредзелєл покладац руски язик, алє шицки покладали сербски.

Нєшка, 24. юния, од 9 годзин будзе ше покладац Закончуюци испит зоз математики, а на ютре 25. юния, по своїм вибору буду покладац єден од пейцох предметох – историю, ґеоґрафию, биолоґию, хемию або физику. Покладац Закончуюци испит зоз хемиї будзе осемнац школяре, зоз ґеоґрафиї шеснац, зоз биолоґиї петнац. Нїхто ше нє опредзелєл покладац Закончуюци испит зоз историї и физики.

Того року нїхто нє поклада по ИОП програми.

Закончуюци испит ше поклада у голу Школи. Випочитовани шицки предписаня хтори сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт. Прелиминарни резултати буду на пияток, 27. юния. Конєчни резултати на подзелок, 30. юния, а лїстину жаданьох ше будзе виполньовац на вовторок, 1. юлия.