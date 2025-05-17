На нєдзелю будзе Збор гражданох

ДЮРДЬОВ – Перши Збор гражданох у Дюрдьове будзе на нєдзелю 18. мая на 17 годзин опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.
Теми о хторих будзе слова на збору буду ше одношиц на найвекши проблеми у валалє.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
NEWSPAPER PUBLISHING INSTITUTION RUSKE SLOVO
ДЮРДЬОВ – Перши Збор гражданох у Дюрдьове будзе на нєдзелю 18. мая на 17 годзин опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.
Теми о хторих будзе слова на збору буду ше одношиц на найвекши проблеми у валалє.