На нєдзелю будзе Збор гражданох

ДЮРДЬОВ – Перши Збор гражданох у Дюрдьове будзе на нєдзелю 18. мая на 17 годзин опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.

Теми о хторих будзе слова на збору буду ше одношиц на найвекши проблеми у валалє.