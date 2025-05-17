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На нєдзелю будзе Збор гражданох

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 8 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Перши Збор гражданох у Дюрдьове будзе на нєдзелю 18. мая на 17 годзин опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.

Теми о хторих будзе слова на збору буду ше одношиц на найвекши проблеми у валалє.

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