Отримани штварти Збор гражданох

ДЮРДЬОВ – Штварти Збор гражданох у Дюрдьове отримани вчера, 8. юния, опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”.

Главни фокус, як и на каждим Збору бул о проблемох зоз хторимa ше зочую гражданє Дюрдьова. Так окремна повага пошвецена отримованю општинских драгох, понеже валаски драги у подлим стану, маю надосц вельки дзири.

Бешедовало ше и подлому ошвиценю у центре валала, поготов у часци дзе ше находзи дзецинске бавилїще. На тим месце нє роби часц ошвиценя, та ше слабше видно на главней крижней драги у центре валала.

Заплановане же би ше гражданє вєдно анґажовали, як и по тераз, и писали подприємством котри задлужени за драги и ошвиценє, и предочели им тоти проблеми.

И вчера було бешеди же Дюрдьов єдине место котре нє ма яшелька у општини, же половка дзецох нє прияти до оводи за школски 2024/25. школски рок же предшколски ґрупи у ПУ пребуваю лєм половку предвидзеного часу, односно 4 годзини, алє и о желєнїдлу у центре валала и подобне.

Шлїдуюци Збор гражданох будзе на нєдзелю, 15. юния на 19 годзин, на котри поволани шицки гражданє.