Дюрдьовчанє бавели нєришено

ДЮРДЬОВ – У 7. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 29. септембра у Дюрдьове, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова бавели нєришено зоз фодбалерами ФК „Софекс” зоз Футоґу, а стретнуце закончене зоз резултатом 3:3.

Ґоли за Бачку посцигли Миладин Срданов у першей минути и Стефан Деянович у трицец штвартей минути. Жовти картон достали Илия Данґубич и Стефан Тривунович.

Госци посцигли авто-ґол у 8. минути и тот ґол им бул понїщени, а поен додзелєни домашнєй екипи. Футожанє на стретнуцу посцигли три ґоли – у 45+1, 69. и 88. минути.

После того кола Бачка на дванастим месце на таблїчки зоз пейц бодами. У шлїдуюцим колу фодбалере дюрдьовского клубу, на домашнїм терену дочекаю фодбалерох ФК „Омладинац” зоз Стапановичева.