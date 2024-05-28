Дюрдьовчанє бавели нєришено

ДЮРДЬОВ – У 28. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 26. мая у Дюрдьове, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова бавели нєришено у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Шайкаш 1908, зоз резултатом 1:1.

Перши ґол на сретнуцу посцигли госци, у 26. минути.

Дюрдьовчанє резултат виєдначели у другим пол чаше, кед фодбалер Бачки Драґан Тивунович у 85. минути копнул до лабди, хтора закончела у процивнїцким ґолу.

После того кола Бачка на пиятим месце на таблїчки зоз штерацец бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох обчекує остатнї општински дерби у тей сезони. Вони ше на соботу стретню зоз фодбалерами ФК ,,Єдинство” зоз Ґосподїнцох.