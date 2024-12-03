Дюрдьовчанє дзевяти на таблїчки

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – У 15. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 1. децембра у Сримскей Каменїци, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели од фодбалерох ФК „Фрушкогорец”, зоз резултатом 3:0.

Домашня екипа посцигла ґоли у 11, 71. и 79. минути.

На тим стретнуцу, судия додзелєл шейсц жовти картони, по три за кажду екипу, a у екипи Бачки опомнути зоз жовтим картоном були Деян Тривунович, Стефан Тривунович и Душан Чеґар.

Полусезону дюрдьовска Бачка закончела на дзевятим месце на таблїчки зоз шеснац бодами, цо найслабши резултат за остатнї даскельо роки. Тераз фодбалерох обчекує крадка павза, а потим пририхтованя за наиходзацу ярню часц сезони.