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Дюрдьовчанє дзевяти на таблїчки

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 20 Опатрене

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – У 15. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 1. децембра у Сримскей Каменїци, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели од фодбалерох ФК „Фрушкогорец”, зоз резултатом 3:0.

Домашня екипа посцигла ґоли у 11, 71. и 79. минути.

На тим стретнуцу, судия додзелєл шейсц жовти картони, по три за кажду екипу, a у екипи Бачки опомнути зоз жовтим картоном були Деян Тривунович, Стефан Тривунович и Душан Чеґар.

Полусезону дюрдьовска Бачка закончела на дзевятим месце на таблїчки зоз шеснац бодами, цо найслабши резултат за остатнї даскельо роки. Тераз фодбалерох обчекує крадка павза, а потим пририхтованя за наиходзацу ярню часц сезони.

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