Дюрдьовчанє перши на турниру у фодбалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баковˮ отримани турнир у фодбалу на хторим побиду однєсла екипа „Бачка 1923ˮ зоз Дюрдьова, други бул „Русинˮ, треце место припадло коцурскей „Искриˮ, а штварта була „Славияˮ з Нового Орахова.

На керестурским Ярашу, всоботу 5. авґуста, у першим стретнуцу дюрдьовска „Бачкаˮ победзела коцурску „Искруˮ зоз 2:1. Фодбалере зоз Коцура мали вецей лабду у ногох, но спретнєйши Дюрдьовчанє дали два ґоли дзекуюци хторим постали перши финалисти, док бавяче зоз Коцура нє вихасновали анї пенал на свой хасен.

Истого дня, у другим стретнуцу, „Русинˮ победзел „Славиюˮ з Нового Орахова зоз 7:0.

Шлїдуюцого дня, внєдзелю, за 3. место борели ше „Искраˮ и „Славияˮ, та „Искраˮ преславела побиду зоз рекордним резултатом од 11:0.

Финалне змаганє оправдало назву з оглядом же бавели два ровноправни екипи, но заж лєм, у остатнєй минути стретнуца госци зоз Дюрдьова дали ґол и заслужено освоєли побиднїцки погар.

После турниру, у „Майсторским доме” за шицких учашнїкох була обезпечена вечера, друженє з музику и додзельованє дипломох, хтори уручовал предсидатель Спортских бавискох „Яша Баковˮ Иван Папуґа.