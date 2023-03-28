Дюрдьовчанє пияти

ФУТОҐ – У 18. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 25. марца у Футоґу, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели на стретнуцу зоз фодбалерами ОФК Футоґ зоз резултатом 1:5.

Стретнуце почало зоз автоґолом домашнїх уж у 2. минути, а потим до конца першого полчасу случел ше ище єден автоґол у 38. минути. Фодбалере Бачки преши полчас закончую зоз резултатом 0:2.

У другим полчаше фодбалере Бачки ше максимално закладали за кажду лабду, бавели анґажовано и нападацки, та ше Миланови Роґичови и удало посцигнуц два ґоли за дзешец минути, у 57. и у 67. минути.

Домашнї свой перши поен посцигли у 77. минути, а три минути познєйше, у 80. минути, лабда ище раз закончела у мрежи домашнїх, а ґол посцигнул Деян Станкович. Теди уж було ясне хто будзе побиднїк на тим стретнуцу.

Вельке число жовтих картонох на стретнуцу и єден червени указую же на терену нє було спортского справованя.

После того кола Бачка на пиятим месце зоз трицец два боди. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекаю фодбалерох зоз Будисави.