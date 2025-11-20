Дюрдьовчанє ше пририхтую за ювилей

ДЮРДЬОВ – Културно-уметнїцкe дружтвo „Тарас Шевченко” 6. децембра означи 80-рочнїцу од снованя.

Остатнї мешац у КУД „Тарас Шевченко” ше поряднє отимує проби на котрих присутни члени шицких секцийох и ґрупох, алє и поєдинци котри жадаю участвовац на програми з нагоди 80-рочнїци од снованя Дружтва.

Програма з нагоди ювилея будзе отримана 6. децембра у спортскей гали валалскей основней школи, а участвовац буду терашнї и дакедишнї аматере, односно ветеранє вецей секцийох и старосних ґрупох, як и поєдинци.

Члени Управного одбору ше поряднє сходза, кажди пияток на 20 годзин.

У програми з нагоди 80-рочнїци буду участвовац и членїци Женскей жридловей ґрупи, котри мали вельки вплїв на пестованє рукей култури у месце и рускей жридловей шпиванки у дюрдьовским дружтве. Вони буду мац пробу на штварток 20. новембра на 19 годзин, за наступ их прорихта уметнїцка руководителька и дакедишня членїца тей ґрупи Верица Салонски зоз Дюрдьова.