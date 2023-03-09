Дюрдьовчаньох потрафя вандализем у валалє

ДЮРДЬОВ – Нєдавнo у Дюрдьове школяре висших класох Основней школи „Йован Йованович Змай” пошмарґали фасаду на школи и зоз спрейом виписали бридки слова на будинку. Попри тим, истей ноци пописали и будинок Предшколскей установи и, по словох гражданох, вецей хижи и авта. Як Рутенпрес дознава, у школским тоалету, даскельо днї после першого инцидента, розбити дзвери.

Шицки компетентни служби обвисцени о тих случованьох, а идентитет виновнїкох ше чува у тайносци, понеже су младши малолїтнїки.

Директорка Основней школи Любица Клепич у кратким коментару виражела нєзадовольство и розчарованє пре таке справованє школярох.

Фасада нєодлуга пребилєна, а трошки зношели виновнїки.