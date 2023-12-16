Дюрдьовска библиотека достала кнїжки на дарунок

ДЮРДЬОВ – Централна преслава Националного швета Руснацох наиходзацого 2024. року будзе отримана у Дюрдьове. З тей нагоди, пияток, 15. децембра, зоз Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош подаровал вецей стотки кнїжки до дюрдьовскей библиотеки.

Директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош з тей нагоди гварел же понеже у Заводу єст наисце вельо кнїжки, и нашо, алє и видая хтори добри людзе подаровали, пришли на идею же би их подаровали до дюрдьовскей библиотеки. Тоти кнїжки буду на хасен шицким читательом, алє насампредз, Руснацом у Дюрдьове. Вон ище подзековал шицким цо подаровали тоти кнїжки, як цо то Ирина Гарди Ковачевич, фамелия Каменїцки, Иван Сабадош, фамелия Колошняї и велї други дародавателє.

Библиотекарка Мая Дорокхази подзековала Заводу на тей донациї зоз словами же тоти виданя збогаца скарб кнїжкох на руским язику яки бул до тераз у дюрдьовскей библиотеки.