Дюрдьовска школа будзе домашня Музичному змаганю Триолица

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, на пондзелок 30. марца будзе Медзиокружне музичне змаганє „Триолица”, у котрим ше буду змагац вокални солисти, мали музични состави, хори и оркестри.

Зоз дюрдьовскей основней школи буду участвовац соло шпиваче Владимир Тимко котри єдини будзе шпивац на руским язику, потим зоз нїзших класох и Михайло Пап, Яна Мартинович и Олґа Симетич, як и школяре висших класох Дарко Шарич и Ана Канюх.

Змаганє почнє на 15 годзин у голу школи.

Змаганє „Триолица” ше отримує на урованю цалей Сериї од 2024. року, орґанизує го Здруженє наставнїкох музичней култури Сербиї.