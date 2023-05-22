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Дюрдьовске КУД ,,Бранислав Нушич” отримало рочни концерт

автор Л. Вереш, Фото Ж. Данґубич
автор Л. Вереш, Фото Ж. Данґубич 42 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У вельким дворе Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, соботу 20. мая, члени Културно-уметнїцкого дружтва ,,Бранислав Нушич” отримали свой рочни концерт, наволани Спасовдански концерт. Спред Дружтва, шицких нащивительох привитала Душица Пушкаров.

Члени фолклорних секцийох того Дружтва представели сербски танци зоз рижних часцох Сербиї.

На тим вечаре вельке число гражданох зоз Дюрдьова, алє и зоз других местох, було потримац роботу Културно-уметнїцкого дружтво ,,Бранислав Нушич”, а шицки учашнїки були наградзени зоз вельким аплаузом.

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