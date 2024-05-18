Дюрдьовски школяре на РТС кросу (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове отримани традицийни РТС крос на хторим участвовали и школяре дюрдьовскей школи.

Kоло 420 школярох ше вчера, 17. мая змагали у обегованю, а подзелєни були по возросту. За перши три места ше доставало диплому.