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Дюрдьовски школяре на РТС кросу (фото+видео)

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 44 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове отримани традицийни РТС крос на хторим участвовали и школяре дюрдьовскей школи.

Kоло 420 школярох ше вчера, 17. мая змагали у обегованю, а подзелєни були по возросту. За перши три места ше доставало диплому.

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