Дюрдьовчанє уписали нови три боди

НОВИ САД – У 25. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 11. мая у Новим Садзе, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Червеней гвизди зоз резултатом 0:3.

У першим полчаше Дюрдьовчанє посцигли два ґоли, у 12. минути и у 23. минути, а у другим полчаше єден ґол у 78. минути.

Додзелєне вельке число жовтих картонох на стретнуцу, аж шейсц за фодбалерох Бачки и єден за домашнїх.

После того кола Бачка на пиятим месце на таблїчки зоз шейсц бодами. Шлїдуюце коло им шлєбодне, алє зато их у 27. колу, хторе ше отрима 19. мая, обчекує ище єден општински дерби. Дюрдьовчанє ше стретню у Чуроґу зоз фодбалерами Гайдука.