На швето Дзуря пошвецене жито у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера, 23. априла преславене швето велїкомученїка Георгия – Дзуря, а на Служби Божей у Водици пошвецене жито.

У катедралней церкви Литурґиї того дня були на 8 и на 19 годзин, а велька на 10 у Водици. Служели домашнї священїки о. Владимир Медєши, парох о. Владислав Варґа и о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа, а велї вирни вихасновали и нагоду за св. Споведз и полни одпуст у тим ювилейним 2025. року, понеже Водица єдно з одпустових местох у нашим владичестве.

Наказовал парох о. Варґа и здогаднул на велїкомученїка Георгия зоз трецого вику котри свою виру до Исуса заплацел зоз шмерцу. Здогаднул и на велїх мученїкох, владикох, монахох и монахинї, священїкох, котри ма наша грекокатолїцка церква поготов у часох комунизму у старих наших крайох та и ширше. Владикови кир Георгийови и шицким Дюром одшпиване многолїтствиє.

По Служби Божей, з обходом коло водицовей церкви на шицких штирох бокох швета пошвецене жито, а прейґ того символично и шицки поля и урожаї. По обичаю, вирни з громадкох пошвеценого жита беру и одноша дому, кладзе ше за образ а дава и статку и живини.

Тиж по Служби священїки пошвецели зоз швецену и водицову воду и водицово сувенири, котри ше будзе предавац, а приход будзе исц за вибудов духовного центру Емаусу цо ше будує у Водици.