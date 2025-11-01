Длуство за комунални услуги мож виплациц на рати

ВЕРБАС – По сообщеню ЯКП Комуналєц зоз Вербасу, хаснователє котри маю длуство за комунални услуги векше як 10 тисячи динари, можу виплациц през вецей мешачни рати.

На особну вимогу хаснователя мож заключиц спорозуменє о виплацованю длуства на рати за поглєдованя векши як 10 тисячи динари за котри нє порушани поступок примушуюцей наплати лєбо котри нє часц предмету судского спору.

Же би ше заключело спорозуменє, нєобходне уплациц 20 одсто од вкупного длуства. Остаток длуства, у зависносци од виносу, мож вимириц през три до 10 мешачни рати. Спорозуменя мож заключиц у канцелариї Служби обрахунку и наплати поглєдованя у Управним будинку Явного комуналного подприємства у Вербаше.

Длуство од 10 до 20 тисячи динари ше виплацує през три мешачни рати, длуство од 20 до 30 тисячи динари през шейсц мешачни рати, а длуство од 30 до 50 тисячи динари на осем мешачни рати. Длуство векше як 50 тисячи динари мож подзелїц на 10 мешачни рати.

Хасновательови котри заключел спорозуменє нє обрахує ше камату на длуство под условийом же сполнює свойо обовязки зоз спорозуменя, у процивним, камату ше обраховює.

Длуство по спорозуменю ше окреме евидентує, же би ше могло провадзиц наплацованє длуства.