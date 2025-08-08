МанифестациїПривредаРутенпресТексти

Шлїдуюцого викенду буду Днї керестурскей паприґи

автор Ан. Медєши
РУСКИ КЕРЕСТУР – Привредно-туристично-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” будзе отримана на соботу 16. авґуста у центру Руского Керестура, а тих дньох потвердзени и наступ поп-фолк бенду – ОК Бенд.

За трошки концерту и поставянє бини, средства обезпечи Општина Кула, а як наявйоване пред и по главному концерту публику буду забавяц и Коцурски бетяре.

Рихтанє традицийних єдлох и деґустация специялитетох од паприґи и полудзенок почню уж од 10 годзин, а програма почнє на 17 годзин за кеди заказани дефиле парадних запрагох Конїцкого клубу „Русин” и їх госцох.

Потим, на 17:30 годзин будзе Шветочне отверанє манифестациї як и културно-уметнїцка програма, а после нєй, од 18:30 годзин за наймладших будзе дзецински маскенбал, та такой потим и преглашованє побиднїкох у змаганю за найкрасшу маску, найчежшу паприґу и найкрасши штанд.

ОК Бенд наступи на 21 годзин, док музична ґрупа Коцурски бетяре буду присутних забавяц пред и после главного концерту, односно од 19 годзин як и од 2 годзин по полноци.

У чаше од 12 по 22 годзин, присутни годни видзиц и виставу паприґи и продуктох зоз нєй, як и продукти домашнього виробнїцтва, старих ремеслох и рижни сувенири.

Манифестацию потримує Општина Кула и Туристична орґанизация Општини Кула.

