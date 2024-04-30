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„Днї керестурскей паприґи” буду 17. авґуста

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 183 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация „Днї керестурскей паприґи” будзе отримана 17. авґуста, утвердзене на схадзки УО орґанизатора Здруженя продуковательох паприґи „Капсикум анум”.

Змист манифестациї остава исти як и прещлих рокох, за продуковательох паприґи плановани оглядни поля, стретнуце зоз одкупйовачами, представителями хемийних и нашеньских хижох.

Попри тим, у центру валала буду и штанди зоз продуктами од паприґи и домашнього виробнїцтва, алє и традицийне пририхтованє єдлох у котлох.

Орґанизатор обезпечи награди за найчежшу паприґу, найкрасши штанд и найкрасшу маску на дзецинским маскенбалу, а и того року заплановани дефиле Конїцкого клубу Русин и їх госцох.

У вечарших годзинох будзе концерт ґрупи „Амадеус бенд”.

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