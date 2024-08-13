„Днї керестурскей паприґи” буду на соботу 17. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация 12. Днї керестурскей паприґи будзе на соботу 17. авґуста, у парку у центру валала, и того року планована цалодньова програма за нащивительох, алє найвироятнєйше без виходу на польо, потвердзене на схадзки Орґанизацийного одбору.

На штандох ше представя одкупйоваче паприґи, та представителє хемийних и нашеньских хижох, дзе годно подознавац новосци, алє и предискутовац о тогорочней продукциї. Потим буду и штанди зоз продуктами од паприґи и домашнього виробнїцтва.

Вшелїяк же манифестация нє прейдзе без традицийних єдлох, за тераз наявене варенє у 12 котлох, алє и прашата и баранчата на рожню, як и специялитети од риби, та капущанїки и палачинки.

За учашнїкох предвидзени награди, за найчежшу паприґу, найкрасши штанд и найкрасшу маску на дзецинским маскенбалу, а и того року плановани дефиле Конїцкого клубу Русин и їх госцох.

Под час манифестациї цали дзень будзе отворена и музейна збирка у Замку, а ту у дзецинским парку будзе и сход дзецох за маскенбал на 18:30 годзин.

У вечарших годзинох будзе концерт ґрупи „Амадеус бенд”, а скорей и после концерту публику буду забавяц „Коцурски бетяре”.