МанифестациїПривредаРутенпресТексти

Нєшка буду „Днї керестурскей паприґи”

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 2 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация 12. Днї керестурскей паприґи будзе нєшка, 17. авґуста, у парку у центру валала. И того року планована цалодньова програма за нащивительох, алє найвироятнєйше без виходу на польо, потвердзене на схадзки Орґанизацийного одбору.

На штандох ше представя одкупйоваче паприґи, та представителє хемийних и нашеньских хижох, дзе годно подознавац новосци, алє и предискутовац о тогорочней продукциї. Потим буду и штанди зоз продуктами од паприґи и домашнього виробнїцтва.

Вшелїяк же манифестация нє прейдзе без традицийних єдлох, за тераз наявене варенє у 12 котлох, алє и прашата и баранчата на рожню, як и специялитети з риби, та капущанїки и палачинки.

За учашнїкох предвидзени награди, за найчежшу паприґу, найкрасши штанд и найкрасшу маску на дзецинским маскенбалу, а и того року плановани дефиле Конїцкого клубу Русин и їх госцох.

Под час манифестациї од 17 до 20 годзин будзе отворена и музейна збирка у Замку, а у дзецинским парку будзе и сход дзецох за маскенбал на 18:30 годзин.

У вечарших годзинох будзе концерт ґрупи „Амадеус бенд”, а скорей и после концерту публику буду забавяц „Коцурски бетяре”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” будзе...

Кнїжки „Руского слова” на знїженю на „Дньох керестурскей...

Представянє публикацийох Рускей матки

Опредзелєни средства з буджету привреднїком

Други обити шестри Клари Цинканич