Знїжени кнїжки „Руского слова” на Дньох паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж традиция, кнїжки зоз видавательства НВУ „Руске слово” и того року годно купиц на манифестациї Днї керестурскей паприґи, 16. авґуста, а кнїжки тот дзень буду знїжени за 30 одсто.

На штанду „Руского слова” у парку у центру, од 10 годзин до вечарших годзинох годно купиц найновши виданя як цо „Саскачеван мой други дом”, „Воденїчка на стриберним потоку”, „Квитки з мамовей заградки” и други, як и скорейши виданя, а шицко по вигодних ценох.

Векшина скорейших кнїжкох кошта 210 динари, док ше за купени на знїженю 10 кнїжки одразу, дарує предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2025. року.електронски формат часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, електрoнски формат часописа за дзеци „Заградка”, або електронски формат часописа за младих МАК. Тиж так, за купени 10 кнїжки достанєце на дарунок шольку 80-рочнїца „Рускe словo” и букмаркер.

За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше єдну друковану предплату новинох або часописох до конца 2025. року: друковани тижньово новини „Рускe словo”, друковани часопис за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, друковани часопис за дзеци „Заградка”, або друковани часопис за младих МАК.

Електронски каталоґ кнїжкох мож зняц зоз того ЛИНКУ, а кнїжки „Руского слова” мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.