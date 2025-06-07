„Днї керестурскей паприґи” буду 16. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Привредно-туристично-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” будзе отримана 16. авґуста, того року уж по тринасти раз, догварене на остатнєй схадзки Орґанизацийного одбору тей манифестациї.

Як потолковане, манифестация будзе у истей форми як и скорейших рокох, плановане же би були штанди на котрих ше представя хемийни, нашеньски и осиґуруюци подприємства, потим буду и штанди на котрих годно виложиц и предавац продукти домашнього виробнїцтва, и польопривредни продукти. Як уж традиция наклада, и числени єдла зоз котлох и други специялитети з котрима домашнї кухаре укажу свойо схопносци.

За орґанизованє оглядного поля, затераз нєт заинтересованих паприґарох. У случаю же дахто од домашнїх паприґарох одлучи указац свою продукцию, будзе и виход на польо.

Плановани дефиле парадних запрагох, за наймладших учашнїкох маскенбал, пригодна културно-уметнїцка програма. Як наявене, нєодлуга будзе познате и хто наступи на вечаршим концерту, за тераз сиґурне же скорей и по концерту публику буду забавяц Коцурски бетяре.

Орґанизаторе поволали членох Здруженя продуковательох паприґи „Капсикум анум” же би помогли отримованє манифестациї так же виплаца символичну членарину Здруженю у виносу од 1.000 динари.