Отримани ювилейни 40. „Днї лудаї” у Кикинди

КИКИНДА – Тогорочна ювилейна 40. манифестация „Днї лудаї” у Кикинди закончена 21. септембра.

През штири днї тирваня манифестациї отримани числени подїї, та нащивителє мали нагоду уживац у госцинскей хижи Европи у котрей културно-уметнїцки дружтва приказали свою програму, у Банатским фруштуку дзе коштовали специялитети котри представели числени здруженя зоз Сербиї и иножемства, у Европским куцику, бависками з лудаю, а провадзели змаганє у трафяню глїняних голубох, як и дефиле парадних запрагох.

Улїчка старих ремеслох и сувенирох була окреме богата и нащивена, котра зоз своїм змистом врацела нащивительох до старших часох. Богати бул и Саям поднїмательох на котрим було вецей як 60 викладательох, а медзи нїма и Силвестер Русковски зоз Коцура котри представел палєнку зоз бундави и числени други домашнї продукти.

Каждого вечара под час манифестациї госци уживали у наступох познатих шпивачох на городскей площи, а публику забавяли Саша Ковачевич, Слоба Раданович, Ацо Пейович и други.

Централна подїя самей манифестациї було меранє найчежшей и найдлугшей лудаї. Тогорочни шампиони були Тибор Кокаи зоз Мадярскей чия бундава освоєла титулу найчежшей зоз 832 килограми, и Ґордана Лазич з Кикинди котра освоєла награду за найдлугшу тикву длугоку 295 центиметри.

Минифестацию каждого року нащивює вецей дзешатки тисячи госцох зоз жеми и иножемства, а так було и того року з нагоди означованя ювилею длугого 40 роки.